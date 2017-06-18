Böyle vahşet görülmedi!

Evden çıkarken karşılaştığı halası ve kuzenini de yaralayan Oğuzhan Selçuk, girdiği internet kafede polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.



Olay bugün öğlen saatlerinde 1. Murat Mahallesi, Güngör Mazlum Caddesi üzerindeki Fırat Sitesi B blok 3'üncü kattaki dairede meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Oğuzhan Selçuk, beraber yaşadığı dedesi Zeynel ve babaannesiyle Firdevs Selçuk'la tartışmaya başladı. Tartışma sırasında cinnet geçiren Oğuzhan Selçuk, eline geçirdiği bıçakla dedesi ve babaannesine saldırdı. Oğuzhan Selçuk, dedesi ve babaannesini 15'er bıçak darbesiyle yaraladıktan sonra kaçtı. Apartmanın girişinde karşılaştığı eşinden boşanmış olan halası Çiğdem Selçuk ve onun oğlu Barış Esendemir'i de bıçakla yaralayan Oğuzhan Selçuk, yolun karşısındaki bir internet kafeye girdi. Kanlı ellerini kafenin lavabosunda yıkayan Oğuzhan, bir bilgisayarın başına oturduğu sırada gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

Çevredekilerin ihbarıyla gelen polis ve sağlık ekiplerince yapılan incelemede Zeynel Selçuk'un hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Firdevs Selçuk ile Çiğdem Selçuk ve Barış Esendemir, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Firdevs Selçuk da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.



Gözaltına alınan Oğuzhan Selçuk'un Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğü'ndeki sorgusu sürerken, evde savcılık ve polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından Zeynel Selçuk'un cesedi Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.



Edirnespor futbol takımının 2'nci Lig'de olduğu 1998 yılında takımın antrenörlüğünü de yapmış olan Zeynel Selçuk'un ölümü spor camiasında da büyük üzüntüyle karşılandı.