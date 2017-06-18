Bursa'da metruk bina yangını

Alınan bilgiye göre, Kuruçeşme Mahallesi 2. Bayır Sokak'ta bulunan metruk binada, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Binanın ahşap olması nedeniyle yangın kısa sürede büyürken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi.

Yangın, 5 itfaiye aracı ve 15 itfaiye erinin yaklaşık 3 saatlik çalışmaları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Hasara neden olan yangının çıkış nedeni ve hasar tespitiyle ilgili çalışma başlatıldı.

Yanan metruk binanın yanındaki evde ikamet eden Murat Çelik, yangını kendisinden önce çocuğunun gördüğünü söyledi.

Kendisinin ilk başta inanamadığını belirten Çelik, ''Baktık binadan dumanlar yükselince itfaiye çağırdık. Arka tarafta genelde hapçılar, tinerciler oluyordu. Bu binanın yanında eski binayı yıktılar, bunu yıkamadılar. Büyük ihtimalle sit alanına giriyor.'' diye konuştu.

Sebile Çakmak da yangının aniden çıktığını aktararak, ''Nasıl çıktığını görmedim. Burası iki kız kardeşe ait olduğunu biliyoruz. İçinde oturan olmadığı için ev metruk hale geldi, evin içi pislik dolu. Burada madde bağımlılarının kaldığını da biliyoruz. Polisi aradığımda oldu, 'gelin alın' dedim ama madde bağımlıları hemen kaçıyor.'' dedi.