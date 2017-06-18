Haziranda kar sürprizi

Haziran ayının ortasına gelinmesine rağmen, Doğu Anadolu Bölgesi hala ısınmadı. Hava ısısının gece sıfır dereceye kadar düştüğü bölgede, yüksek kesimlere kar yağdı. Kars'ın Sarıkamış
ilçesinde de, önceki gece aralıklarla devam eden yağmurun ardından hava sıcaklığı sıfır dereceye kadar düştü. Sabah saatlerinde ise 3 bin 180 metre yüksekliğindeki Allahuekber Dağları'nın yüksek kesimleri beyaza büründü. Haziran ayının ortalarında meralar ve çayırlar rengarenk çiçeklerle bezenirken dağlara yağan kar vatandaşları şaşırttı.
KÖYLÜ ŞAŞKIN
İlçeye bağlı Bozat köyünde yaşayan Sinan Şenol, havaların son bir haftada soğuk geçtiğini belirterek, "Gece çok yağmur yağdı ve hava çok soğudu. Sabah kalktığımızda Allahuekber Dağları'nın beyaza büründüğünü gördük. Haziran'ın 17'sinde kar yağması şaşırttı" dedi.