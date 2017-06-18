Meteoroloji verilerine göre yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünde yapılan son değerlendirmelere göre, yurt geneli parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Giresun, Gümüşhane, Bitlis, Van ve Muş çevreleri aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.



Yağışlar, 21 ilde; Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sakarya, Manisa, Uşak, Kütahya, Afyon, Isparta, Burdur, Konya'nın kuzey kesimleri, Eskişehir, Ankara'nın kuzey ve batısı, Bolu, Karabük, Kastamonu, Zonguldak, Bartın, Sinop, Samsun ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacak.



Hava sıcaklığı kuzeybatı kesimlerde 4 ila 6 derece azalacak, doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.



Rüzgar ise kuzey kesimlerde kuzey ve kuzeybatı, diğer yerlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış anında yer yer kuvvetli olarak esecek.





KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI



Yağışlar, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sakarya, Manisa, Uşak, Kütahya, Afyon, Isparta, Burdur, Konya'nın kuzey kesimleri, Eskişehir, Ankara'nın kuzey ve batısı Bolu, Karabük, Kastamonu, Zonguldak, Bartın ile Sinop, Samsun ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacak. Kuvvetli yağış nedeniyle ani sel, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.



BÖLGELERDE HAVA DURUMU



MARMARA BÖLGESİ: Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar, Bursa, Bilecik ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacak.



EGE BÖLGESİ: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar, öğle saatlerinden sonra Manisa, Afyon, Uşak ve Kütahya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacak.



AKDENİZ BÖLGESİ: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Batı Akdeniz ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar, öğle saatlerinden sonra Göller yöresinde yerel olarak kuvvetli olacak. ması bekleniyor.



İÇ ANADOLU BÖLGESİ: Parçalı ve çok bulutlu, kuzeybatı kesimleri ile zamanla bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar, Eskişehir, Ankara'nın kuzey ve batı kesimleri, Çankırı ile Konya'nın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacak.



BATI KARADENİZ BÖLGESİ: Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar, öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olacak.



ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz ile Giresun ve Gümüşhane çevreleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar, öğle saatlerinden sonra Çorum ile gece saatlerinde Samsun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacak.



DOĞU ANADOLU BÖLGESİ: Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan, Kars, Ağrı, Iğdır, Muş, Bitlis ve Van çevreleri yerel olarak sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.



GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ: Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçecek.





BAZI İLLERDE HAVA DURUMU





İSTANBUL:Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. (23)





İZMIR:Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. (27)





ADANA:Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. (32)





Antalya:Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. (28)





ANKARA:Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacak. (27)





SAMSUN:Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar, gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli olacak. (23)





ERZURUM:Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu. (24)





DİYARBAKIR:Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu. (34)