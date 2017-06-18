Polis cinayeti 12 yıl sonra çözdü

Sivas'ta, 12 yıl önce vücudunun bir bölümü parçalanmış halde cesedi bulunan kadının, katil zanlısı olduğu iddiasıyla kocası, kayınvalidesi ve kayınbiraderi tutuklandı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 9 Ocak 2005'te eski Zara yolu 80. Yıl Bulvarı'nda bıçaklandıktan sonra bir bacağı parçalanmış halde cesedi bulunan Sevda T. cinayetinin aydınlatılması için özel ekip oluşturdu.

Polis ekipleri, fiziki ve teknik takip sonucu olayın şüphelileri olduğu iddiasıyla kadının eşi Muhsin T, kayınvalidesi Fatma Ö, kayınbiraderi Fazlı T. ile Sinan Ş'yi eş zamanlı operasyonla Sivas'ta, diğer kayınbiraderi Zekariye T'yi ise Antalya'da gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Muhsin T, Fatma Ö. ve Zekeriya T. tutuklanırken, Sinan Ş. ile Fazlı T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BACAĞI PARÇALANMIŞ HALDE BULUNMUŞTU

Eski Zara yolu 80. Yıl Bulvarı'ndaki bir parkta bir bacağı parçalanmış kadın cesediyle karşılaşan vatandaşlar durumu polise bildirmiş, yapılan incelemede cesedin 32 yaşındaki Sevda T'ye ait olduğu tespit edilmişti. Bıçaklanarak öldürüldükten sonra parka bırakılan kadının bacağının vahşi hayvanlarca parçalandığı tespit edilmişti.