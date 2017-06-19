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'te bomba paniği: 2 yaralı

Giriş Tarihi: 19.6.2017 06:59 Güncelleme Tarihi: 19.6.2017 06:59
Gaziantep'te bomba paniği: 2 yaralı

'te 28 yaşındaki Mehmet G., istediği taksi gelmeyince birleştirdiği maytapları durağa attı. Patlama sesiyle çevrede bomba paniği yaşanırken, olayda 2 kişi yaralandı, Mehmet G. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, öğleden sonra İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet G., iddiaya göre, Sadıklar Caddesi'ndeki 25 Aralık İlkokulu'nun yanında bulunan duraktan sabah saatlerinde taksi istedi.

Taksinin gelmemesi üzerine öfkelenen Mahmut G., öğleden sonra bilinmeyen bir yerden satın aldığı maytapları birleştirip durağa attı. Gürültüyle patlayan ve bomba paniğine yol açan olayda kimliği henüz belirsiz 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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Gaziantep'te bomba paniği: 2 yaralı
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