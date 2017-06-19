İşte evlilik programlarının atası...

Fikriyat.com 'un haberine göre; İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü Yeni Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Şükrü Çoruk, 1920 yılına dair Şehir dergisinin "Evlilik Talepleri" bölümünü Twitter hesabından paylaştı.

1920 yılına dair Osmanlıca Şehir dergisinde yer alan "İzdivaç Talepleri" bölümü, bugünün evlilik programlarının işlevini görüyordu adeta. Deyim yerindeyse uygun eşlerin bir araya gelip tanışması dergi sayfalarında başlamış…

Eş adayları dergiye yazdıkları mektuplarla kendilerini tanıtıp, şartlarını sıralıyor, bugünün tabiriyle "kriterlerini" açıklıyorlar.

Kimi "Müstakbel zevcimin asabi olmaması, işret istimal etmemesi, evine hakiki…" diyor, kimi kadın adaylar uzun süren savaşlar sebebiyle asker eş istemiyor, erkek adaylar okumuş, bir musiki aleti çalan eş tercih ediyorlar.

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