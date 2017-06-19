Küçük Ceylin'in katil zanlısı tek kişilik odada tutuluyor

Küçük Ceylin'i çocuk parkında kandırıp eve getirdikten sonra öldürdüğünü itiraf eden komşu Ş.T.'nin cezaevinde psikolojik sorunlar yaşadığı ve infaz kurumunun Psiko Sosyal Destek Yardım Servisi'nin kontrolünde cezaevinde tutulduğu öğrenildi.

Ödemiş Cumhuriyet Mahallesi'nde evinin önündeki parkta oynadığı sırada kaybolan ve dedesinin kayıp müracaatı sonrası başlatılan arama çalışmasında 2 gün sonra karşı komşunun apartmanında ölü bulunan Ceylin'in katil zanlısı olarak gözaltına alınan S.T (33), karısı Ş.T (30) ve kadının annesi R.Ö'nün (62) İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu'ndaki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

BAŞINA KASAYLA VURARAK ÖLDÜRDÜ

Ş.T. emniyetteki sorgusu sırasında Ceylin Atik'i öldürdüğünü itiraf etti. Ş.T. ifadesinde, Ceylin Atik'i yakınlarından fidye istemek için oğluyla oynaması bahanesiyle eve çağırdıklarını, daha sonra evine dönmek isteyen kıza izin vermediğini, bağırması üzerine paniklediğini, küçük kızın ağzını havluyla kapattığını, bu sırada nefessiz kalan Ceylin'in bayılması üzerine başına kasayla vurarak ölümüne sebep olduğunu itiraf etti.

Hürriyet