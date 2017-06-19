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den uyarısı!

AA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 18.6.2017 23:09 Güncelleme Tarihi: 19.6.2017 01:41
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı!

den, 'da ve 'nın doğusunda çok kuvvetli ve şiddetli yağış beklendiği bildirildi.

Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kuzeybatı kesimlerinde halen devam eden yağışların bu gece saatlerinden itibaren etkisini artıracağı belirtildi.

Yağışların, yarın akşam saatlerine kadar Kocaeli, Sakarya, Yalova ve 'un Anadolu yakasında çok kuvvetli ve şiddetli, İstanbul'un Avrupa yakası, Bursa ve Bilecik çevrelerinde kuvvetli olmasının beklendiği vurgulandı.

Açıklamada, meydana gelebilecek su baskını, ani sel, ulaşımda aksama, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Bugün neler oldu? (19.06.2017)

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Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı!
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