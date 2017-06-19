Türkiye'nin en iyi haber sitesi

midibüsü ve sivil araç çarpıştı! 2 kişi öldü!

AA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 19.6.2017 18:07 Güncelleme Tarihi: 19.6.2017 18:30
Polis midibüsü ve sivil araç çarpıştı! 2 kişi öldü!

-Bingöl karayolunda lerini taşıyan midibüsle yolcu minibüsü'nün çarpışması sonucu 2 kişi öldü, aralarında polislerin de bulunduğu 20 kişi yaralandı.

-Bingöl karayolunda lerini taşıyan midibüsle minibüs çarpıştı. da, ilk belirlemelere göre 1'i çocuk 2 kişi öldü, 9'u polis 20 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır-Bingöl karayolunun 33. kilometresinde özel harekat polislerini taşıyan midibüsle bir yolcu minibüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Kazada her iki araçta bulunan polis ve vatandaşlardan 20 kişi yaralandı.

Yaralılar 112 acil servis ekipleri ve helikopter ambulansla kentteki hastanelere sevk edildi.

Yaralılardan 2'si tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti, diğerlerinin tedavisi sürüyor.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Polis midibüsü ve sivil araç çarpıştı! 2 kişi öldü!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz