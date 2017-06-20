2 otomobille 1 tır birbirine girdi: 1 ölü, 4 yaralı

Kaza Körfez TEM otoyolu Kirazlıyalı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ankara istikametinde gitmekte olan İbrahim Sarıyer(61) idaresindeki 41 R 2594 plakalı otomobil, emniyet şeridinde ilerlerken bir anda kontrolden çıktı. Kontrolden çıkarak savrulan otomobile, arkadan gelen 34 GH 4597 plakalı tır çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol ortasına savrularak duran otomobile ise yine aynı yönde giden Samsun Cumhuriyet Savcısı Ali Evcimen'in kullandığı 35 AF 1265 plakalı otomobil çarptı. Tır ve otomobilin çarpmasıyla hurdaya dönen otomobildeki sürücü İbrahim Sarıyer, araç içinde sıkıştı. Kazada Savcı Evcimen'in ve ailesinin bulunduğu otomobilde ise 2'si çocuk 4 kişi de yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin haber 112 Acil Yardım ekiplerine haber vermesi sonrasında olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kaza yapan araçlar nedeniyle kapanan yola tersten giren itfaiye ekipleri, 41 R 2594 plakalı otomobilde sıkışan sürücü İbrahim Sarıyer'i bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Körfez Devlet Hastanesine sevk edilen Sarıyer, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazaya karışan Samsun Cumhuriyet Savcısı Ali Evcimen idaresindeki 35 AF 1265 plakalı otomobilde bulunan ailesinden 2'si çocuk 4 kişi ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Savcı Evcimen'in yara almadığı kazada yaralanan 4 kişi, ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle kapanan TEM otoyolu Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluşurken, bazı sürücüler araçlarından inerek kazanın kaldırılmasını bekledi. Yaklaşık 1 saat trafiğe kapanan yol kazaya karışan araçların çekici ile yoldan kaldırılması sonucu yeniden trafiğe açıldı. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.