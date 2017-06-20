İBB Gençlik Meclisi Türk-Afrika Gençlik Konseyi kuruyor!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gençlik Meclisi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika vizyonunun gençlik alanındaki takipçisi olan İBB Gençlik Meclisi, Afrika Birliği Gençlik Organizasyonu üyelerini İstanbul'da ağırladı.

İstanbul'da gerçekleştirilen toplantıda İBB Gençlik Meclisi'nin çalışmaları ve faaliyetleri hakkında bilgi alan Afrika Birliği Gençlik Organizasyonu üyelerine, Türkiye'nin 15 Temmuz 2016'da yaşadığı hain darbe girişimi anlatıldı.

Toplantıda Türkiye ve Afrika ülkeleri arasında gençlik alanında işbirliğini geliştirme inisiyatifi sonucunda kurulması kararlaştırılan, Türk-Afrika Gençlik Konseyi için bir anlaşma da imzalandı.

"KATILIMCI DEĞİL SÖZ SAHİBİ, LİDERLİK EDEN OLUYORUZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İBB Gençlik Meclisi Başkanı Samed Ağırbaş, Afrika'da üst düzey siyasi liderler toplantısında yaptığı konuşmada, konsey için Afrikalı liderlerden tam destek aldığını belirtti. Ağırbaş "Uluslararası vizyon olarak geniş bir yapıya sahibiz. Konsey kapsamında artan terörizm ve radikalleşmenin önlenmesi ile ilgili önemli adımlar atılacak. Katılımcı değil söz sahibi, liderlik eden oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Afrika arasında gençlik alanında üst düzey iş birliğini artırmayı öngören Türk-Afrika Gençlik Konseyi, 2017-2023 yılları arasında Afrika ve Türkiye'den toplam 750 genç lider yetiştirmeyi planlıyor. 54 ülkede temsilcileri bulunan konsey, bu ülkelerde çeşitli faaliyetler yürütecek.