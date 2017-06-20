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Minibüs ağaca çarptı: 4 yaralı

Giriş Tarihi: 20.6.2017 07:56 Güncelleme Tarihi: 20.6.2017 08:02
Minibüs ağaca çarptı: 4 yaralı

'in Narlıdere İlçesi'nde, sürücüsü henüz belirlenemeyen bir minibüs yol kenarındaki ağaca çarptı.

da minibüste bulunan 4 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 23.00 sıralarında Ege Ordu Komutanlığı'nın ana nizamiyesi yakınlarında meydana geldi. Narlıdere'den Konak yönüne giden ve sürücüsü belirlenemeyen 64 AJ 132 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada minibüste bulunan Ali İlhan (34), Hüseyin Almaz (32), Murat Arlık ve Vekin Aygün yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
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Minibüs ağaca çarptı: 4 yaralı
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