Minibüs ağaca çarptı: 4 yaralı

Kaza
da minibüste bulunan 4 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 23.00 sıralarında Ege Ordu Komutanlığı'nın ana nizamiyesi yakınlarında meydana geldi. Narlıdere'den Konak yönüne giden ve sürücüsü belirlenemeyen 64 AJ 132 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada minibüste bulunan Ali İlhan (34), Hüseyin Almaz (32), Murat Arlık ve Vekin Aygün yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.