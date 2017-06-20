O da kalp krizi kurbanı

Pegasus Havayolları kaptan pilotu Ümit Erdizer (58), önceki gün geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Erdizer'in kaybı pilotlarda kalp krizi riskini tekrar gündeme getirdi. Türkiye Havayolu Pilotları Derneği Eski Başkanı Kaptan Pilot Gürcan Mantı, 5 gün önce uçuşuna gitmek üzere geldiği İstanbul Atatürk Havalimanı'nda kalp krizi sonuca hayata veda etmişti. Önceki akşam da Pegasus Havayolları'nda görevli kaptan pilot Ümit Erdizer yine kalp krizi geçirerek hayata veda etti. Erdizer, simülatör uçuşunun ardından, doğum günü olan THY'de görevli pilot eşi Tezcan Velibeyoğulları Erdizer'i karşılamak üzere Sabiha Gökçen Havalimanı'na gitti. Burada kalp krizi geçiren Erdizer tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Geçen hafta ölen Gürcan Mantı'nın ardından, "Hava Kuvvetleri'nde 4-5 yıl aynı filoda görev yaptık. Dünya tatlısı bir abimizdi. Çok üzgünüm. Allah'tan rahmet, ailesine de başsağlığı diliyorum" mesajını paylaşan Erdizer, mart ayında by-pass operasyonu geçirdiği için sadece simülatör uçuşları yapıyordu. Özellikle kokpitte çektiği fotoğraflarla bilinen ve yüzlerce kişiye havacılığı sevdiren Ümit Erdizer'in cenazesi bugün İstanbul'da defnedilecek.Erdizer'in ölümüyle birlikte son 10 yılda görevdeyken kalp krizi sonucu vefat eden pilot sayısı 5 oldu. Pilotların, uçuşlarda özellikle güneşteki patlamalar sırasında daha yoğunlaşan kozmik radyasyona, uçuş aletlerinden yayılan elektromanyetik dalgalara ve ultraviyole ışınlarına maruz kalmalarıyla kanser veya kalp damar hastalığı tehlikesiyle karşı karşıya kalmaları sürekli kamuoyu tarafından paylaşılıyor. Ancak Havacılık Tıbbı Derneği Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Çetingüç, pilotlarda kanser ve kalp krizi geçirme ihtimalinin yaş gruplarına göre toplumla aynı ortalamalara sahip olduğunu belirterek, "Yüksek irtifalı uçuşlarda kozmik radyasyon oluyor. Güneşin zararlı ışınları beyin kanseri yapıyor, diye istatistik olarak bir farklılık yok. Uçakların camları olsun bu radyasyonu süzüyor. 'Pilotlarda daha çok kanser olur' ifadesi şehir efsanesi. Kalp hastalığı toplum ortalamalarına bakıldığı zaman 'pilotlarda daha fazla kalp krizi' olur diye bir şey yok" dedi.