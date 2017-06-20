Sosyal medya paylaştığı yılan fotoğrafı başına iş açtı

Bodrum'daki bir restoranda garson olarak çalışan Gökhan Polat, dün öğle saatlerinde Facebook hesabından ölü bir yılan fotoğrafı paylaşıp, üzerine "Az önce piton öldürdüm" notunu düştü. Polat'ın sosyal medyada kısa sürede çok sayıda kişi arasında yayılan bu paylaşımı başına iş açtı. İnternetteki 'www.change.org' isimli sitede Polat için "Nesli Tükenmekte Olan Piton Yılanını Vahşice Öldüren Kişi Cezalandırılsın" adı altında imza kampanyası başlatıldı. Kampanyanın mesajında, "Bir pitonu vahşice katleden Gökhan Polat'ın Hayvanları Koruma Kanunu Madde-4'ü ihlalinden ve sorumlu olduğu eylemi sosyal medya hesabında 'Az önce piton öldürdüm' şeklinde paylaşarak insanları hayvanlara zarar vermeye teşvik etmesinden dolayı, gerekli cezayı almasını istiyoruz. Piton yılanlarının neslinin tükenmesine engel olalım. Hayvanları katledenler cezasız kalmasın" ifadelerine yer verildi.





'BEN ÖLDÜRMEDİM, YOL KENARRINDA BULDUM'



Hakkında imza kampanyası başlatıldığını arkadaşlarından öğrenince şoke olduğunu belirten Gökhan Polat, "Yılanı ben öldürmedim, Turgutreis'ten Yalıkavak'a motosikletimle giderken yol kenarında 2 metrelik ölü bir yılan gördüm. Otomobillerin ezdiği sanılan yılanın fotoğrafını çekip, Facebook'ta paylaştım. Kesinlikle ben öldürmedim. Ayrıca yılan piton da değil zaten. Amacım sadece şaka yapmaktı. Başıma böyle bir şeyin geleceğini aklımın ucundan bile geçmedi" dedi.



Yılanın, Türkiye'de sık görülen karayılan olduğu belirtildi.