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'de taksi durağına lı saldırı

AA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 21.6.2017 06:52 Güncelleme Tarihi: 21.6.2017 07:04
Ümraniye'de taksi durağına silahlı saldırı

’de minibüsle bir taksi durağına gelen kimlikleri belirlenemeyen grup, durakta bulunan taksicilere larla ateş açtı. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Çakmak Mahallesi, Alemdağ Caddesi üzerinde bulunan bir taksi durağında meydana geldi. İddialara göre, bir minibüsle taksi durağına gelen kimlikleri belirlenemeyen grup, durağa gelerek durakta bulunan taksicilerle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine gruptan duraktaki taksicilere larla ateş açıldı.



Olayda durakta bulunan taksicilerden Ferhat Bozyel, kardeşi Feyyaz Bozyel ve soyadı tespit edilemeyen Hasan isimli vatandaş vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşları çevredeki hastanelere kaldırdı. Erdem Hastanesi'ne kaldırılan Ferhat Bozyel tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağır yaralı olarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Feyyaz Bozyel'in durumunun ciddiyetini koruduğu, Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne kaldırılan Hasan isimli vatandaşın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

POLİS TAKSİ DURAĞINDA İNCELEME YAPTI

Polis ekipleri taksi durağı çevresine şerit çekerek olay yerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde durağın içinde ve çevresinde çok sayıda boş kovana rastlandı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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Ümraniye'de taksi durağına silahlı saldırı
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