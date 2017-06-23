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Evine gelen avukat ve icra memuruna tornavida ile saldırdı

Giriş Tarihi: 23.6.2017 07:17 Güncelleme Tarihi: 23.6.2017 07:18
Evine gelen avukat ve icra memuruna tornavida ile saldırdı

Balıkesir Ayvalık'ta 15 bin liralık senet için A.Ş.'nin evine giden Avukat Elif Ezgi Alp ve İcra Memuru Gürcan Uysal saldırıya uğradı. Avukat darp edilirken icra memuru tornavida ile yaralandı.

Ayvalık Adliyesinde görev yapan Avukat Elif Ezgi Alp ile İcra Memuru Gürcan Uysal, evine gittikleri borçlu A.Ş'nin tornavidalı saldırısına uğradı. Avukat darp edilirken tornavida ile yaralanan icra memuru Ayvalık Devlet Hastanesinde tedavi edildi.

Habertürk gazetesinde yer alan habere göre Avukat Elif Ezgi Alp ve icra memuru Gürcan Uysal, 15 bin liralık senet borcunu yapılandırmak üzere borçlu A.Ş'nin Fethiye Mahallesindeki evine gitti. A.Ş.'nin eşiyle evde görüşen Avukat Alp ve icra memuru Uysal, bu sırada gelen A.Ş'nin saldırısına uğradı. Avukatın saçlarını çeken A.Ş., memurunu da tornavida ile yaraladı. Saldırgan olaydan sonra kaçarken, yaralanan icra memuru Ayvalık Devlet Hastanesinde tedavi edildi. Polis şikayet üzerine kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

"Evi bile gezmedik..."

Saçı çekilip darp edilen Avukat Elif Ezgi Alp, "Tebligattan haberleri vardı, baskın gibi gitmemiştik zaten. Evden bir şey almaya yeltenmedik, evi bile gezmedik. 'Neden haber vermeden eve geliyorsunuz' dedi. Tebligatı hatırlattık. 'Tartışmayalım, siz gelin borcu yapılandıralım. İmkanınız ölçüsünde taksit taksit ödersiniz' dedik. Bir anda saçlarıma yapıştı. Bir kavga yoktu ortada. Saçlarımı yoldu. Arka cebinden tornavida çıkartınca icra memuru arkadaşıma saldırdı. Yaralanma oldu, küfür ve hakaretler etti, sonra kaçtı" dedi.

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Evine gelen avukat ve icra memuruna tornavida ile saldırdı
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