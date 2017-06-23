Kağıthane'de kargo şirketinin deposunda yangın

Alınan bilgiye göre, Yahya Kemal Mahallesi Ayazma Yolu Şair Sokağı'nda bir kargo firmasına ait depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Binanın yangın alarmının çalması üzerine yapılan ihbar sonucu olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri alevleri yaklaşık bir saatte söndürerek soğutma çalışması yaptı.

Depoda hasara yol açan yangında, kargo firması aracılığıyla teslimatı yapılacak eşyalar da zarar gördü.

Yangının çıkış nedeni ve hasar tespiti için çalışma başlatıldı.