Katil damat ormanda aranıyor

Yeni akit gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel, kızı Esma Karanfil'e şiddet uygulaması ve darp etmesi üzerine uyarmak üzere evine gittiği damadı Cemil Yavuz Karanfil tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Saldırıda Esma Karanfil ise ağır yaralanmıştı.

29 Mayıs'ta yaşanan olayın ardından İstanbul Bayrampaşa'daki CYK CNC Makine adlı işyerine giden katil zanlısının yüklü miktar para aldıktan sonra kayıplara karıştığı belirlenmişti.

Sabah'ın haberine göre geride bıraktığı aracında olayda kullanılan bıçak bulunan zanlı aradan geçen bir aya rağmen bir türlü yakalanamadı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği Polisleri, katil zanlısı damat Karanfil'in bulunabileceği 28 adresi bastı ancak bir sonuç alamadı.

Cinayetle ilgili istihbarat çalışmasını yoğunlaştıran İstanbul polisi, yanına 20 bin lira alarak kaçtığı saptanan zanlının plakasını söktüğü motosikleti ile kasklı olarak Bayrampaşa'dan ana güzergâhlara girmeden Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçtiğini belirledi.

Katil zanlısı damat Karanfil'in Sakarya Sapanca'ya gittiği yönünde bilgi alınması üzerine oluşturulan özel ekip bu bölgede aramalarını yoğunlaştırdı. Ormanlık alanda kaldığı ve saklandığı değerlendirilen katil zanlısı Karanfil'in yakalanması için detaylı çalışmaların devam ettiği belirtildi.



Emir SOMER / Yunus Emre KAVAK