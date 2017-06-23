Muğla'da patoza düşen çiftçi öldü

Alınan bilgiye göre, Selahattin Uslu (48), bazı akrabalarıyla Yatağan ilçesi Alaşar Mahallesi'ndeki evinin yakınında patoz kullanarak burçak taneleriyle samanını ayırmaya başladı. Bu sırada, ayağına samanla karışık burçağın üstüne serili olduğu naylon dolanan Uslu, patozun içine düştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, olayın ardından durdurulan makineye sıkışan Uslu'nun öldüğünü belirledi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Yatağan İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ve vatandaşlar tarafından patoz yaklaşık bir saat süren çalışmalar sonucu söküldü.

Makineden çıkarılan ceset, otopsi işlemleri için Yatağan Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Evli ve iki çocuk babası Selahattin Uslu'nun, oğlu Niyazi Uslu'yu evlendirmek için düğün hazırlığı yaptığı öğrenildi.