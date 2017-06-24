Havuzda kaçak akım faciası

Yapılan ilk incelemede tadilat çalışmalarının yapıldığı havuz alanının çevresinde kablolar olduğu görüldü. Çevredeki kablolardan birinin suyla temas etmesi sonucu facianın yaşandığı bildirildi. İşletmede Kaçak akım rölesinin de mevcut olmadığı tespit edildi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki bir eğlence havuzunda elektrik kaçağı nedeniyle akıma kapılan 5 kişi hayatını kaybetti. Kuzuluk Mahallesi'ndeki bir eğlence havuzuna serinlemek için giren Gökay Yıldırım (12), Nurullah Ünlütürk (15) ve Mert Kaliç (17) elektrik akımına kapıldı. Durumu fark eden işletme sahibi Mehmet Kaya (58) ve oğlu Kadir Kaya (30) akıma kapılanları kurtarmak için suya girdi. İşletme sahibi ve oğlunun da akıma kapılması üzerine, çalışanlar durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri havuzda bulunan 5 kişiyi çıkararak yaptıkları kontrollerde hayatlarını kaybettiklerini tespit etti. Olayda yaralanan ve Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Zafer Kerim'in (18) ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.





'Sezona hazırlık yapıyordu'

Olayda hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Akyazı Devlet Hastanesi'nin önüne akın eden yaşamını yitirenlerin yakınları, gözyaşlarına boğulup, sinir krizi geçirdi. Akyazı Belediye Başkanı HASAN Akcan, üzücü bir olay yaşadıklarını söyledi. Olayın meydana geldiği işletmenin 2012 yılında 'yüzme havuzu ve eğlence merkezi' ruhsatını aldığını belirten Akcan, tesisin bayram sonrasında sezon açılışı yapmak üzere hazırlıklarını sürdürdüğünü kaydetti. Akcan, ayrıca Cumhuriyet Başsavcısı'nın olay yerinde gerekli incelemeleri yaptığını ve detaylı raporun inceleme sonunda hazırlanacağını sözlerine ekledi.

Havuz çevresinde kablolar bulundu

Beş kişinin akıma kapılıp yaşamını yitirdiği havuz ve çevresinde, Jandarma inceleme yaptı. Tadilat çalışmalarının yapıldığı havuz alanının çevresinde kablolar olduğu görüldü. İlk belirlemelere göre çevredeki kablolardan birinin suyla temas etmesi sonucu facianın yaşandığı bildirildi. İşletmede Kaçak akım rölesinin de mevcut olmadığı tespit edildi.

Yardım etmek isterken öldüler

Yaşamını yitiren Mert Kalıç'ın arkadaşları, Gökay Yıldırım ve Nurullah Ünlütürk ile birlikte işletmeciliğini dayısı Mehmet Kaya'nın yaptığı havuza yüzmeye geldikleri ifade edildi. Havuza giren Gökay Yıldırım'ın akıma kapıldığı, arkadaşları Kalıç ve Ünlütürk ile Mehmet Kaya ve oğlu Kadir Kaya'nın da yardım etmek amacıyla suya atladıkları ve akıma kapıldıkları kaydedildi. Jandarmaya ifade veren Zafer Kerim ise ayağını havuza soktuğunda elektrik akımına kapılınca kendini geri çektiğini hemen şartelleri kapattığını söyledi.