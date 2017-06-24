İstanbul Bakırköy'de patlama!

Patlamada 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Patlamanın olduğu sokakta ortalık savaş alanna döndü. Patlama nedeniyle çevredeki çok sayıdaki ev ve işyeri zarar görürken, paniğe kapılan vatandaşlar ise sokağa döküldü. Polis olayın meydanna geldiği sokağı güvenlik şeridiyle kapattı.









İGDAŞ'tan patlama

Bakırköy'de Meydana Gelen Patlama Doğalgazdan Değil Bugün sabah saatlerinde Bakırköy, Osmaniye Mahallesi, Cami Sokak'ta Pastane olarak faaliyet gösteren bir işyerinde meydana gelen patlamanın, doğalgaz kaynaklı olmadığı tespit edilmiştir.

Söz konusu patlamanın olduğu işyerinde doğalgaz tesisatı ve kullanımı yoktur.

Bununla birlikte, İGDAŞ Doğalgaz Acil Ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, patlamanın olduğu işyeri, bina ve çevresinde yapılan ölçümlerde herhangi bir doğalgaz kaçağına rastlanmamıştır. Olayın kesin nedeni, yapılacak adli soruşturma sonucunda netlik kazanacaktır.

Saygılarımızla.