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içen kız, üst geçitten atlamak istedi

Giriş Tarihi: 26.6.2017 13:30 Güncelleme Tarihi: 26.6.2017 13:32
Bonzai içen kız, üst geçitten atlamak istedi

’da arkadaşlarıyla içtiği öne sürülen genç kız, üst geçitten atlamak isterken çevredekiler tarafından kurtarıldı.

Olay, sabah erken saatlerinde İpekyolu Mahallesi'ndeki üst geçitte meydana geldi. Adı öğrenilemeyen genç bir kız, iddiaya göre arkadaşlarıyla birlikte sentetik uyuşturucu kullandı. Genç kız, bir süre sonra uyuşturucunun etkisiyle üst geçide çıkıp atlamak istedi. Kendisini boşluktan sarkıtan genç kızı görenler, sağlık görevlileri ve polise haber verip yardımına koştu. Çevrede korkulu anların yaşandığı üst geçitteki kendini boşluğa sarkıtan kız, vatandaşlar tarafından kurtarılıp indirildi.

Uyuşturucunun etkisinde olan kız, yine çevredekiler tarafından özel bir hastaneye götürüldü.

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Bonzai içen kız, üst geçitten atlamak istedi
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