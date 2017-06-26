Elini kıyma makinesine kaptırdı

Oniki Şubat ilçesine bağlı Karamanlı Mahallesi'nde İbrahim Cihangir Akpınar (6) evde prize bağlı kıyma makinesine sağ elini kaptırdı. Durumu fark eden annesinin çabasına rağmen eli makineden kurtarılamayan çocuk, ambulansla Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların çabasına rağmen kolu makineden çıkarılamayınca itfaiyeden yardım istendi.

Hastanenin yoğun bakım ünitesinde itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çabasının ardından Akpınar'ın sağ kolu, kıyma makinesi kesilerek çıkarıldı.