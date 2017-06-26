Hatay'da bir motosikletteki 4 kişi hayatını kaybetti

Kaza, gece yarısı sıralarında Yayladağı-Samandağ karayolu Eğerci mevkiinde meydana geldi. Hakan Keser yönetimindeki 31 H 2540 plakalı otomobil, bayram ziyaretinden dönenlerin üzerinde bulunduğu sepetli motosiklete arkadan çarptı. Kazada, Abdullah Sevim ve eşi Gülbahar Sevim ile Mehmet Sevim ve eşi Zühre Sevim yaşamını yitirdi.

Abdullah ve Mehmet Sevim kardeşler ile eşleri Gülbahar ve Zühre Sevim'in cesetleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kondu.

Otomobil sürücüsü Hakan Keser gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.