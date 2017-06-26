İzmir terminalinde huzur uygulaması

İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi koordinesinde Mali, Asayiş, Terör ve Kaçakçılık polisinin verdiği destekle 22 ve 25 Haziran tarihleri arasında huzur uygulaması yaptı. Vatandaşların Ramazan Bayramı tatili süresince yoğun olarak kullandığı İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yapılan uygulamaya 10 ekipten oluşan 20 polis yaptı.

NARKOTİK KÖPEKLERİ DESTEK VERDİ

Polisler tarafından bin 458 kişi sorgulandı. Polis ekipleri özellikle Doğu ve Güneydoğu Bölgeleri'nden gelen otobüsler içinde uyuşturucu madde olma ihtimali nedeniyle didik didik arandı. Toplam 105 şehirler arası otobüs aranırken, arama yapan polis ekiplerine özel eğitimli Narkotik köpekleri de destek verdi. Bin 458 kişinin yapılan GBT (Genel Bilgi Tarama) sorgusunda 8 kişinin uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurmaktan, 52 şahısın ise farklı suçlardan emniyette kaydı olduğu belirlendi. Ayrıca askerlik yoklaması kaçağı 2 kişi ile çeşitli suçlardan aranan 5 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

VATANDAŞLARIN HUZURU İÇİN

İzmir Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, "Vatandaşlarımız Ramazan Bayramı tatili boyunca özellikle İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'ni yoğun olarak kullanıyor. Bu nedenle buradaki güvenlik önlemlerimizi arttırdık. Herkes güven içinde seyahat edebilsin diye bundan sonra da çalışmalarımız aralıksız devam edecek. Polis olarak görevimiz İzmir'in huzurunu sağlamak. Vatandaşlarımız şüphelendikleri bir durum ile karşılaşırlarsa istedikleri her saatte 155'i arayarak ihbarda bulunabilirler" diye konuştu.