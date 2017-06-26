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Ünlü Yunanistan yolunda hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 26.6.2017 07:52 Güncelleme Tarihi: 26.6.2017 07:57
Ünlü cerrah Yunanistan yolunda hayatını kaybetti

Maltepe Üniversitesi i Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. , bayram tatilinde tutkunu olduğu motosiklet yolculuğuna çıktı.

Solakoğlu, motosikletli bir grup arkadaşıyla Yunanistan yolundaydı. Bulgaristan'a varan gruptan Solakoğlu'nun da arasında bulunduğu grup, sabaha karşı Dedeağaç yakınlarında tekrar yola koyuldu.

Yolculuk esnasında Solakoğlu'nun yönetimindeki motosiklet, virajı alamayarak karşı şeride geçti.

Karşı yönden gelen otomobille çarpışan motosikletteki Solakoğlu, olay yerinde hayatını kaybetti.

Gülhane Askeri Tıp Akademisi mezunu Solakoğlu, ülkemizin diz, kalça ve skolyoz isi konusunda sayılı uzmanlarından biriydi.

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Ünlü cerrah Yunanistan yolunda hayatını kaybetti
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