Yalova'da trafik kazası: 3 yaralı

Alınan bilgiye göre, Yalova-Kocaeli karayolu Yalova Devlet Hastanesi köprülü kavşağı mevkisinden Yalova kent merkezine giden Mutlu Narlı idaresindeki 77 EN 222 plakalı otomobil ile önünde seyreden ve direksiyon hakimiyetini kaybeden Yaşar Türk idaresindeki 77 DR 414 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Türk'ün idaresindeki otomobil takla attı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüleri ile Türk'ün aracındaki Ayhan Orhan yaralandı.

Takla atan araçtan Yalova itfaiye ekiplerince çıkartılan Türk ve Orhan 112 acil servis ekiplerince Yalova Devlet Hastanesine, Narlı ise kent merkezindeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli-Yalova karayolunda trafik bir süre kontrollü sağlandı.