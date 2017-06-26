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la balık avlarken fenalaşan adam öldü

Giriş Tarihi: 26.6.2017 09:09 Güncelleme Tarihi: 26.6.2017 09:15
Zıpkınla balık avlarken fenalaşan adam öldü

Muğla'nın İlçesi'nde, la balık avlamak için denize giren 41 yaşındaki , henüz belirlenemeyen bir nedenle fenalaşarak öldü.

İzmir'den bayram tatili için 'ya gelen işadamı , saat 19.00 sıralarında Adaburnu açıklarında la balık avlamak için denize girdi.

Evli ve 2 çocuk babası Yurt, görgü tanıklarının ifadelerine göre sahilden 20-30 metre açıkta aniden fenalaştı. Durumu farkeden 26 yaşındaki Görkem Gedik ile Seyhan Gül, Yurt'a yardım etmek için denize girdi. Çevredekilerin bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde sahile çıkarılan Yurt'un öldüğü belirledi.

Talihsiz adamın cesedi otopsi yapılmak üzere Datça Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Profesyonel yüzücü olduğu ifade edilen Ahmet Burak Yurt'un, denizde kalp krizi geçirmiş olabileceği olasılığı üzerinde duruluyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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Zıpkınla balık avlarken fenalaşan adam öldü
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