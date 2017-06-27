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Ağıl çöktü, 470 telef oldu

Giriş Tarihi: 27.6.2017 08:59 Güncelleme Tarihi: 27.6.2017 08:59
Ağıl çöktü, 470 koyun telef oldu

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde çatısı çöken ağılın tamamen yıkılması sonucu 470 telef oldu. Telef olan koyunların piyasa değerinin yaklaşık 300 bin TL olduğu kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre, olay Bolvadin ilçesine bağlı Özburun beldesinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü İrfan Karaşahin'i ait ağılın çatısı çöktü, ardından ağıl tamamen yıkıldı.

Yıkıntının altında kalan 470 telef oldu. Olayın ardından köylüler ağıldan 50'ye yakın koyunu canlı çıkardı.

Telef olan koyunların piyasa değerinin yaklaşık 300 bin TL olduğu öğrenildi. Olayın ardından bölgeye gelen jandarma ekipleri tarafından tutanak tutulurken, ağılın çöküş nedeninin araştırıldığı bildirildi.

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Ağıl çöktü, 470 koyun telef oldu
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