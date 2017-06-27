Avrasya Tüneli çıkışında feci kaza: Bir ölü

Kaza, Fatih Yenikapı Avrasya Tünel çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saat 02:30 sıralarında tünelden çıkan ve plakası tespit edilemeyen bir araç seyir halinde giderken yolun ortasındaki demir korkuluk ve bariyerlere rağmen karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan yaya ağır şekilde yaralanırken, arkadan gelen diğer araçlar da yaralıyı fark edemeyerek üzerinden geçti.

Kaza sonrası duran bir araç sürücüsü durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri yaptığı ilk müdahalede yaralının olay yerinde feci şekilde hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri, tünel çıkışı Bakırköy istikametini kısa süreliğine araç geçişine kapatarak olay yeri çalışması yaptı. Polisin yaptığı inceleme sonrası, ölen kişinin 30 yaşlarında bir erkek olduğu ve üzerinden kimlik çıkmadığı belirlendi. Ölen kişinin cenazesi incelemenin ardından ambulansla Yenibosna Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Kaza sonrası temizlenen yol tekrardan araç geçişine açıldı.

Kaza sonrası yayaya çarpan araçların plaka tespiti için polis ekiplerinin geniş çaplı soruşturma başlattığı öğrenildi.