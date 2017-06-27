İlk eşe öteki kadınla tuzak

Aksaray'da iflas eden işadamı, tesettür giydirdiği sevgilisini ilk eşine benzeterek noterde çıkardığı vekaletname ile eşinin 400 bin lira değerindeki 2 arsasını sattı. Genç kadının 2 çocuğuyla birlikte oturduğu 200 bin liralık daireyi de satmak isterken suçüstü yakalanan işadamı ve sevgilisi tutuklandı. Aksaray'da demir çelik fabrikası bulunan Hakan Çalışkan, ilk eşi Özlem Çalışkan'dan iki çocuğu dünyaya geldikten sonra sekreteri Fatma Gül C. ile birlikte yaşamaya başladı. Sekreterinden de 2 çocuğu oldu. Geçen yıl sekreterini bıçakla yaralayıp terk eden Çalışkan, bir süre sonra Göklin Gürbüz ile aşk yaşamaya başladı. Bu arada iflas eden Çalışkan, sevgilisiyle işbirliği yaparak, ilk eşi Özlem Çalışkan'a ait ev ve arsaları satmaya karar verdi. Eşine benzemesi için tesettür kıyafeti giydirdiği Gürbüz'ü notere götüren Çalışkan, eşinin kimliğini de kullanarak, sevgilisi aracılığıyla vekaletname çıkardı.



TAPUDA POLİS BASKINI

Bu vekaletname ile eşine ait 400 bin lira değerindeki iki arsayı satan Çalışkan, ardından eşinin 2 çocuğuyla yaşadığı evi de satmaya karar verdi. Evi 200 bin liraya almaya talip olan Ahmet G. ile tapuda buluşan Çalışkan'ı, daha önceki farklı bir suç nedeniyle takibe alan polis, zanlının eşine ait malları satmaya çalıştığı bilgisine ulaşınca harekete geçti. Satışın gerçekleşeceği anda baskın yapan polis, Çalışkan'ı yakaladı. Çalışkan ile sevgilisi ve eşinin mallarını alan 2 kişi gözaltına alındı. "Tesettüre girip eşi gibi imza atmamı istedi. Hakan'a borcum olduğu için kabul ettim" diyen Gürbüz ile Çalışkan tutuklandı.