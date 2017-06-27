Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Kavurucu sıcaklar geliyor

DHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 27.6.2017 15:12 Güncelleme Tarihi: 27.6.2017 15:36
Kavurucu sıcaklar geliyor

Hava sıcaklığı yükselecek. İzmir'de cumartesi günü hava 42 derece olacak.

İzmir'de hava sıcaklığı yükselecek. Yarın (çarşamba) 37, perşembe 38, cuma 41 cumartesi 42, pazar 41 derece olacak. Uzmanlar, bol su içilmesini, en az 40 koruma faktörlü (SPF) kremlerin sürülerek dışarı çıkılmasını, serin tutacak pamuk veya keten gibi nefes alabilen, geniş kıyafetler giyilmesini, aktivitelerin kısıtlanmasını, sıcak havalarda bir kişide baş ağrısı, bulantı-kusma, bilinç değişikliği ya da bayılma olduysa bu kişinin en yakın acil servise götürülmesini ya da 112'den yardım istenmesi konusunda uyardı.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kavurucu sıcaklar geliyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz