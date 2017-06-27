Kavurucu sıcaklar geliyor

İzmir'de hava sıcaklığı yükselecek. Yarın (çarşamba) 37, perşembe 38, cuma 41 cumartesi 42, pazar 41 derece olacak. Uzmanlar, bol su içilmesini, en az 40 koruma faktörlü (SPF) kremlerin sürülerek dışarı çıkılmasını, serin tutacak pamuk veya keten gibi nefes alabilen, geniş kıyafetler giyilmesini, aktivitelerin kısıtlanmasını, sıcak havalarda bir kişide baş ağrısı, bulantı-kusma, bilinç değişikliği ya da bayılma olduysa bu kişinin en yakın acil servise götürülmesini ya da 112'den yardım istenmesi konusunda uyardı.