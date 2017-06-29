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"Erken yaşlanma" hastası Gamze son yolculuğuna uğurlandı

AA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 29.6.2017 14:28 Güncelleme Tarihi: 29.6.2017 14:33
Erken yaşlanma hastası Gamze son yolculuğuna uğurlandı

Almanya'da 17 yaşında vefat eden, halk arasında "erken yaşlanma" olarak bilinen progeria hastası 'ın cenazesi, memleketi Kayseri'de toprağa verildi.

Yağar'ın cenazesi öğle vakti Hunat Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Kocasinan ilçesine bağlı Güneşli Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi.

Cenazeye törenine 'ın babası Metin Yağar ve annesi Fatma Yağar'ın yanı sıra yakınları katıldı.

Önceki gün Almanya'da vefat eden Yağar, yaşıtlarıyla Türkiye'de buluşma hayalini Almanya'da görüşme imkanı bulduğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletmiş ve bunun neticesinde "Uluslararası Progeria Çocuklar Buluşması" İstanbul'da düzenlenmişti.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla Türkiye'de olduğu kadar Avrupa'da da binlerce takipçisi olan Gamze Yağar, spor dünyasından sanat camiasına kadar bir çok ünlü isimle tanışma imkanı da bulmuştu.

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"Erken yaşlanma" hastası Gamze son yolculuğuna uğurlandı
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