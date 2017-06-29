"Erken yaşlanma" hastası Gamze son yolculuğuna uğurlandı

Yağar'ın cenazesi öğle vakti Hunat Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Kocasinan ilçesine bağlı Güneşli Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi.

Cenazeye törenine Gamze Yağar'ın babası Metin Yağar ve annesi Fatma Yağar'ın yanı sıra yakınları katıldı.

Önceki gün Almanya'da vefat eden Yağar, yaşıtlarıyla Türkiye'de buluşma hayalini Almanya'da görüşme imkanı bulduğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletmiş ve bunun neticesinde "Uluslararası Progeria Çocuklar Buluşması" İstanbul'da düzenlenmişti.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla Türkiye'de olduğu kadar Avrupa'da da binlerce takipçisi olan Gamze Yağar, spor dünyasından sanat camiasına kadar bir çok ünlü isimle tanışma imkanı da bulmuştu.