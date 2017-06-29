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- - 29 Haziran 2017

AA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 29.6.2017 21:43 Güncelleme Tarihi: 29.6.2017 21:50
Milli Piyango - Süper Loto çekiliş sonucu - 29 Haziran 2017

İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen oyununun 506'ncı hafta çekilişi yapıldı. bu haftanın kazandıran numaraları 4, 20, 21, 32, 43 ve 47 olarak belirlendi. itibarıyla 6 bilen çıkmayınca 30 milyon 453 nin 75 lira haftaya devretti. hakkında tüm detaylar haberimizde

İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen oyununun 506'ncı hafta çekilişi yapıldı. bu haftanın kazandıran numaraları 4, 20, 21, 32, 43 ve 47 olarak belirlendi. itibarıyla 6 bilen çıkmayınca 30 milyon 453 nin 75 lira haftaya devretti. İşte hakkında tüm detaylar haberimizde!

Süper Loto oyununun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 30 milyon 453 bin 75 lira 89 kuruşluk ikramiye haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 506'ncı hafta çekilişinde 5 bilen 156 kişi 10 bin 744 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 9 bin 547 kişi 189'ar lira, 3 bilen 194 bin 575 kişi 15 lira 95'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte 6 milyon 584 bin 58 lira 65 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan, KDV olarak 4 milyon 754 bin 511 lira 15 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 2 milyon 660 bin 227 lira 69 kuruş kamuya aktarılacak.

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Milli Piyango - Süper Loto çekiliş sonucu - 29 Haziran 2017
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