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'da yandı! Trafik kilit!

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 29.6.2017 12:19 Güncelleme Tarihi: 29.6.2017 12:21
Yenibosna'da araç yandı! Trafik kilit!
TEM Otoyolu Mevkii'nde bir alevlere teslim oldu. İtfaiye a müdahale ederken, otoyolda trafik sıkışıklığı yaşanıyor.
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Yenibosna'da araç yandı! Trafik kilit!
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