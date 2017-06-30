Asansörde mahsur kalan anne ile oğlunu itfaiye kurtardı

Edirne'nin Şükrüpaşa Mahallesi'nde lüks bir rezidansta oturan Nihal Dut, oğlu Berkay Dut ile alış veriş yaptıktan sonra birlikte evlerine çıkmak için bindikleri asansör 12 katlı binanın 2 ve 3'üncü katları arasında arazılanarak durdu. Acil butonu bulunmayan asansörde mahsur kalan Nihal Dut, 155 polis imdat hattını arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen polis, itfaiye ekipleri ile asansör firması yetkilileri, mahsur kalan anne ile oğlunu kurtarmak için çalışma başlattı. Asansörde dakikalarca mahsur kalan ve aşırı sıcaktan bunalan Nihal Dut, şeker hastası olduğunu belirterek, ekiplere fenalaştığını ve çarpıntısı olduğunu söyledi. Bunun üzerine polis olay yerine sağlık ekiplerini çağırdı. Yaklaşık 1 saat asansörde kalan anne ile oğlu itfaiye ekipleri, asansör firması elemanları ve polis ekiplerinin yaptığı ortak çalışmayla çıkarıldı.

Dışarı çıkarılan şeker hastası kadına sağlık ekipleri müdahale etti. Asansörde fanalaştığını söyleyen Dut, "Yeni yapılan lüks rezidansın asansörlerinin nasıl arıza yaptığını anlayamadım. İçerde kalınca terledim ve fenalaştım, çok korktum" dedi.