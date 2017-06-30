Beykoz'da korkutan gecekondu yangını

Yangın sonrası dumandan 2 kişi hafif şekilde etkilenirken, gecekonduda da maddi hasar meydana geldi. Olay, Beykoz Soğuksu Mahallesi'nde meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre, gece saat 03:00 sıralarında Gazi Tufan Durak Sokak'ta bulunan bir gecekondu da henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Mahalle sakinleri komşularının evinden alevlerin yükseldiğini görünce hemen yardıma koştu. Önce komşularını uyandıran mahalle sakinleri, daha sonra da durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.



İhbar üzerine olay yerine Beykoz, Çavuşbaşı ve Kavacık İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alırken, itfiaye ekipleri de alev alev yanan gecekonduya müdahale etti. Sağlık ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır bekledi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucu yanan gecekondu tamamen söndürülerek soğutma çalışması yapıldı. Yangın da dumandan hafif şekilde etkilenen 2 kişiye hazır bekleyen ambulansta müdahale edildi.



Yangın sonrası herhangi bir can kaybı yaşanmazken, yanan gecekondu da maddi hasar meydana geldi. Gecekonduda çıkan yangın bir mahalle sakininin cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde sokak içerisinde bulunan gecekondunun çatısının alev alev yandığı görülüyor. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırıken, polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

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