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Dışarı çıkanlar hayatının şokunu yaşadı!

AA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 30.6.2017 14:55 Güncelleme Tarihi: 30.6.2017 15:08
Dışarı çıkanlar hayatının şokunu yaşadı!

Hava sıcaklığının 42 derece ölçüldüğü 'nın ilçesinde eriyen , sürücülere zor onlar yaşattı

Yanıklar Mahallesi'nden Yeşil Vadi mesire alanına ulaşımı sağlayan yaklaşık 4 kilometrelik bölümde sıcak hava nedeniyle eridi.

Yolun büyük bölümünde sıvı hale gelen asfalt nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Sürücüler, otomobillerine zift bulaştırmamak için yavaş ilerlerken bazıları da yol kenarındaki toprak alandan gitmeyi tercih etti.

Sürücülerden Atilla Karademir, yaptığı açıklamada, sıcak hava nedeniyle serinlemek için akarsu kenarlarına gittiklerini söyledi. Karademir, şehir merkezinin daha sıcak olduğunu, bazı noktalarda asfaltın erimesi nedeniyle araçların tekerleklerinden taş fırladığını ifade etti.

Eriyen asfalt nedeniyle kaza yapmamak için yavaş ilerlediklerini belirten Adem Önal ise "Hava çok sıcak. Asfaltlar erimiş, yollar perişan halde. Bir kaza yaşanmaması için yavaş yavaş gidiyoruz. Havalar sıcak olduğu için soğuk suya geldik." dedi.

Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü yetkilileri, sıcaklığın salı gününe kadar 40 derecenin üzerinde seyredeceğini bildirdi.

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Dışarı çıkanlar hayatının şokunu yaşadı!
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