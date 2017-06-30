İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

Son 17 günde 12 ilçedeki operasyonlarda gözaltı sayısı 97'ye çıktı. Operasyon yapılan ve uyuşturucu satışından aranan bir şüphelinin adresinde 'Pitbull' cinsi bir köpek polislere saldırdı. Köpek iğne ile etkisiz hale getirildi

Zehir içeren kimyasal maddeler karıştırılarak hazırlanan sentetik uyuşturucu bonzai kullananların sokaklarda oluşturdukları görüntüler üzerine harekete geçen ve ilçe ilçe baskınlar düzenleyen İstanbul Polisi, bu sabah saatlerinde Pendik'te şafak operasyonu yaptı. 'Torbacı' olarak adlandırılan sokak satıcılarına yönelik Özel Harekat destekli baskınlarda narkotik dedektör köpekleri arama yaptı. Helikopter destekli eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda yüklü miktarda eroin, kokain ile bir adet kalaşnikof tüfek, 10'dan fazla ruhsatsız tabanca ile bu silahlara ait çok sayıda dolu fişek ele geçirildi. Baskın yapılan bir bonzai imalathanesinde de yüklü miktarda uyuşturucu ve kimyasal madde bulundu.





20 KİLOGRAMDAN FAZLA BONZAİ BULUNDU



İddialara göre operasyon yapılan ve uyuşturucu satışından aranan bir şüphelinin adresinde pitbull cinsi bir köpek polislere saldırdı. Köpek, Pendik Belediyesi ekipleri tarafından uyuşturucu iğneyle etkisiz hale getirildi. Adreste oturan ve arandığı belirlenen kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Narkotik Polisleri'nin son 17 günde Ataşehir, Beykoz, Beyoğlu, Esenler, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Şişli, Üsküdar ve Sarıyer'de düzenledikleri seri operasyonlarda 84 torbacı yakalanmıştı. Son operasyonlarla birlikte bu rakam 97'ya çıkmış oldu. Adreslerde 22'si bonzai olmak üzere 45 kilo uyuşturucu, 7 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirilmiş ve yedi çete çökertilmişti.



Adreslerde ayrıca öldüren 'Ev yapımı Bonzai' hazırlanışında kullanılan çok sayıda fare zehiri, temizlik deterjanı ve floresan tozu gibi kimyasal maddeler ele geçirilmişti. Bir Bonzai imalathanesi de basılmış ve yüklü miktarda 'Ev yapımı Bonzai' maddesi bulunmuştu.