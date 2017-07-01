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40 derecede günün yarısını suda geçiriyorlar
40 derecede günün yarısını suda geçiriyorlar
Giriş Tarihi: 1.7.2017
19:12
Sıcak havaların tavan yaptığı Balıkesir`de manda sürüleri günün yarısını suyun içinde geçiriyor.
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