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40 derecede günün yarısını suda geçiriyorlar

Giriş Tarihi: 1.7.2017 19:12
40 derecede günün yarısını suda geçiriyorlar

Sıcak havaların tavan yaptığı Balıkesir`de manda sürüleri günün yarısını suyun içinde geçiriyor.

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40 derecede günün yarısını suda geçiriyorlar
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