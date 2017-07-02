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’da : 7 yaralı!

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 2.7.2017 20:03 Güncelleme Tarihi: 2.7.2017 20:26
Batman’da silahlı kavga: 7 yaralı!

’da iki grup arasında çıkan da 7 kişi yaralandı.

Olay, -Siirt çevreyolu üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, aralarında husumet bulunan iki grup arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Pompalı tüfek, sopa ve çekiçlerin kullanıldığı kavgada 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Karayolunu kısa süreliğine tek yönlü trafiğe kapatan polis, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Kavgayla ilgili soruşturma da başlatıldı.

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Batman’da silahlı kavga: 7 yaralı!
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