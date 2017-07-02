Erzurumlu 6 yaşında ve 27 kilo olan 'Çitos Efe' lakaplı Muhammed Efe Koçyiğit, sosyal medyanın yeni fenomeni olmuştu. Kendine has üslubuyla çeşitli oyunlar oynayarak sempatik tavırlarıyla sosyal medyanın en çok izlenenleri arasına giren 'Çitos Efe', küçük bir kaza geçirdi. Efe'nin içinde bulunduğu araç trafikte seyir halindeyken, önündeki aracın aniden durması sonucu kaza yaptı. Kazada yaralanan Çitos Efe ve ailesi olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayı küçük sıyrıklarla atlatan Çitos Efe, yapılan incelemelerin ardından ailesi tarafından evine götürüldü.

Çitos Efe'ye nazar değdi

Hayranları için video çekerek kazayı anlatan Çitos Efe, "Ben küçük bir kaza atlattım. Çok şükür benim bir şeyim yok. Araba paramparça oldu hemde kırıldı. Sonra beni hastaneye götürdüler" dedi.