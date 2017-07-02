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AA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 2.7.2017 19:21 Güncelleme Tarihi: 2.7.2017 19:21
Osmaniye'de kamu personeline sıcak hava izni!

Valiliğince, aşırı sıcaklar nedeniyle yarın kamuda çalışan hamileler, engelliler, kalp, beyin, solunum sistemi, karaciğer ve böbrek rahatsızlığı olanlar ile kanser hastalarının idari izinli sayılacağı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği, hava tahmin raporlarına göre 'de hava sıcaklığının yarın da yükselmeye devam edeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Sağlık Bakanlığının Aşırı Sıcaklarda Alınması Gereken Önlemler Genelgesi kapsamında Osmaniye İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun olağanüstü toplandığı ifade edilen açıklamada, kamuda çalışan hamileler ve engelliler ile belgelendirmeleri halinde kalp, beyin, solunum sistemi, karaciğer ve böbrek rahatsızlığı olanlar ve kanser hastalarının yarın idari izinli sayılması kararının alındığı kaydedildi.

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Osmaniye'de kamu personeline sıcak hava izni!
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