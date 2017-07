Helikopter düştü tüm ekip kurtuldu

BUGÜN NELER OLDU

İzmir'in Menderes ilçesi Gümüldür mevkisindeki makilik alanda önceki gün başlayan ve rüzgârın etkisiyle 500 hektarlık alanda etkili olan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Söndürme çalışmaları sırasında dün saat 06.20 sıralarında Tahtalı Barajı'ndan su almaya çalışan helikopterin 'bambi' adı verilen su tankı bir cisme takıldı. Pilot ve diğer görevliler, suya takılan bambiyi kurtarmaya çalışırken helikopterin motorunda arıza çıktı.Arıza nedeniyle helikopter suya düştü. Helikopterin düştüğünü gören diğer söndürme helikopterindeki görevliler, durumu yer ekiplerine bildirdi. Harekete geçen Tahtalı Barajı görevlileri botla helikoptere ulaşırken bir başka yangın söndürme helikopterinden baraj gölüne can simidi atıldı. Helikopterdeki biri hafif yaralı 5 personel bota alınarak kurtarıldı. Helikopter ise tamamen battı. Helikopterdeki 5 personelden Muhterem Gürtekin (49) hafif yaralandı. Kurtarılan pilot Alperen Aydın (30), pilot Dimitri Kazov (39), pilot Aleksei Votintcev (28) ve görevli personel Aleksandr Kamornikov kontrol amaçlı hastanelere kaldırıldı.Jandarma, yangının ilk çıktığı noktada çok sayıda cam şişe kırıklarının bulunduğu, bu kırıkların da yüksek sıcaklıkta mercek etkisi yaparak yangına sebebiyet vermiş olabileceği olasılığını değerlendiriyor. Orman Genel Müdürü İsmail Üzmez, "Helikopter suya gömüldü ama ekibimizin tamamı helikopterden çıktı. Allah'a şükür, can kaybı yok. Rüzgarın zaman zaman yön değiştirmesi bu konuda bize sıkıntılar veriyor" dedi. Öte yandan dün Çanakkale Ezine ve Antalya Kaş'ta da orman yangınları çıktı. Kaş'ta 50'ye yakın ev boşaltıldı, bazı ev ve seralar zarar gördü. Ezine'de ise iki ayrı bölgede çıkan yangınlardan biri kontrol altına alınırken diğerine müdahale sürüyor. Manavgat'ta makilik alanda çıkan yangını söndürme çalışmalarına Belediye Başkanı Şükrü Sözen de ailesiyle birlikte katıldı.Düşen helikopterin personeline can simidi atarak kurtulmalarını sağlayan ekipteki kişilerden birinin, kazazede pilot Alperen Aydın'ın kuzeni Yılmaz Önal olduğu ortaya çıktı. Önal'ın da aralarında bulunduğu ekip bölgeye giderek kurtarma faaliyetlerine katıldı. Önal, kendisi gibi pilot olan kuzeni Alperen Aydın ile Rus pilotlara can simidi attı. Aile içindeki pilotlar yalnızca kuzenler değil. Yılmaz Önal'ın babası Yalçın Önal da söndürme helikopterlerinde pilot olarak görev yapıyor.Helikopterden kurtarılan personelden Aleksandr Kamornikov (sağda) bir kavhanede çay içerek kazanın şokunu atlatmaya çalıştı.