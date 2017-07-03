Parkta alkol alıp sızan kadın, polisi alarma geçirdi

Edinilen bilgiye göre, Seyhan ilçesi, Reşatbey Mahallesi, Seyhan Nehri kenarında yürüyüş yapan vatandaşlar, Merkez Park'ta bir kadının hareketsiz halde yattığını görünce polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis, kadının Yasemin K. olduğunu, aşırı derecede alkol aldığı için parkta sızıp kaldığını belirledi.

KOLUNDAKİ DAMAR TÜPÜ ŞAŞKINLIK YAŞATTI

Ancak kadının kolunda serum vermek için damar yolu açık olduğunu gören polis sağlık ekiplerinin acil gelmesi talebinde bulundu. Bir süre sonra olay yerine sağlık ekipleri geldi. Ekipler genç kadını kendine getirmeye çalıştı. Yasemin K., polis ve sağlık ekiplerinin uğraşının ardından gözlerini açtı. Sağlık ekipleri genç kadını sedye ile ambulansa taşıyıp hastaneye götürmek istedi ancak gitmek istemedi. Kolundaki damar yolu tüpünü de çekip atan genç kadın polis ve sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı.

Yasemin K., kendisini görüntüleyen basın mensubuna da terlik fırlatıp üzerine saldırdı. Kendi isteğiyle hastaneye gitmek istemeyince polis ve sağlık ekipleri tarafından parkta bırakılan Yasemin K. vatandaşların meraklı bakışları arasında parkta oturmaya devam etti. Genç kadının hemen yanı başında içki şişeleri bulunması da dikkat çekti.