Simav'da işadamını öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi

Simav İlçesinde geçen 29 Haziran'da meydana gelen olayda Simav Genç İşadamları Derneği (SİMGİAD) Başkanı olan 36 yaşındaki Fatih Aydar, bir meseleden dolayı tartıştığı 23 yaşındaki Abdülkadir Kabalcı tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. Olaydan sonra kaçan Abdülkadir Kabalcı Konya'da yakalandı.

KENDİSİNİ SAKLAYAN ARKADAŞI DA GÖZALTINA ALINDI

Kabalcı'yı sakladığı öne sürülen arkadaşı Bayram Sadıklı da gözaltına alındı. Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne getirilen Abdülkadir Kabalcı ile arkadaşı Bayram Sadıklı yapılan sorgulamalarının bugün akşam saatlerinde çelik yelek giydirilip Simav İlçesine götürüldü. Kabalcı ve Sadıklı'nın Simav'da adliyeye sevk edildikleri, olayla lgili 2 kişinin de arandığı belirtildi.