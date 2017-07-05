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87 yaşında, iddiasıyla gözaltına alındı

DHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 5.7.2017 10:32 Güncelleme Tarihi: 5.7.2017 10:43
87 yaşında, taciz iddiasıyla gözaltına alındı

Samsun'un Bafra ilçesinde 87 yaşındaki Ş.Y., 66 yaşındaki kadına suçlamasıyla gözaltına alındı.

87 yaşıındaki adamdan 66 yaşındaki kadına ... Olay, Bafra İlçesinde meydana geldi. İddiaya göre Ş.Y., bir eczaneye giderek ilaç aldı. Aldığı cinsel istek arttırıcı ilacı aynı mahallede oturan 66 yaşındaki S.I.'ya vererek, "Al bu ilacı ağrılarına iyi gelir" dedi.

BAĞRIŞLARINA KOMŞULAR KOŞTU

İlacı kabul etmeyen kadına Ş.Y. daha sonra tacizde bulunmak istedi. İlişki teklifini de kabul etmeyen kadının bağırması üzerine komşuları jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, yaşlı adamı kadının evinde gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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87 yaşında, taciz iddiasıyla gözaltına alındı
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