87 yaşında, taciz iddiasıyla gözaltına alındı

87 yaşıındaki adamdan 66 yaşındaki kadına taciz... Olay, Bafra İlçesinde meydana geldi. İddiaya göre Ş.Y., bir eczaneye giderek ilaç aldı. Aldığı cinsel istek arttırıcı ilacı aynı mahallede oturan 66 yaşındaki S.I.'ya vererek, "Al bu ilacı ağrılarına iyi gelir" dedi.

BAĞRIŞLARINA KOMŞULAR KOŞTU

İlacı kabul etmeyen kadına Ş.Y. daha sonra tacizde bulunmak istedi. İlişki teklifini de kabul etmeyen kadının bağırması üzerine komşuları jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, yaşlı adamı kadının evinde gözaltına aldı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.