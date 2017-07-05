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Çocuğuna inanılmaz yapan tutuklandı

DHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 5.7.2017 10:16 Güncelleme Tarihi: 5.7.2017 10:24
Çocuğuna inanılmaz işkence yapan baba tutuklandı

merkeze bağlı Akıncılar köyünde yaramazlık yapan 8 yaşındaki oğlu B.A.'yı evin damında bulunan yatağa ip ile bağlayan üzerine su dökerek urgan ipi ile döverek yapan , çekilen görüntülerin Jandarmaya iletilmesi sonucu köye baskın yapan Jandarma tarafından gözaltına alındı.

Çocuğuna eden nın görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı... Jandarmaya iletilen görüntülerin ardından gözaltına alınan 72 yaşındaki baba S.Ari, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konulurken, inanılmaz işkenceye uğrayan çocuk ise devlet korumasına alındı.

Çocuğuna inanılmaz işkence yapan baba tutuklandı

YARAMAZLIK YAPTIĞI İÇİN İPLE BAĞLAYIP, SU DÖKEREK DÖVDÜ

Merkez Artuklu ilçesine bağlı Akıncıler köyünde yaşayan 72 yaşındaki baba S.Ari'nin ikinci eşinden olan öz oğlu 8 yaşandaki B.A.'ya yaramazlık yaptığı gerekçesiyle evin daamındaki yatağa ip ile bağlayıp üzerine su döküp urgan ipi ile dövmesi üzerine işkence görüntüleri köylüler tarafından çekilip Akıncılar Jandarma karakoluna iletildi.

JANDARMA BASKIN YAPTI

Görüntülerde, babanın çocuğunu iple bağladığı yatağın altında önce üzerine su döktüğü daha sonra elindeki urgan ipi ile defalarca cocuğun değişik yerlerine vurduğu görüldü. Görüntülerde, çocuğun ağladığı ve kendini zaman zaman tan korumaya çalıştığı görülerken, bileklerinden iple bağlı olduğu yatak nedeniyle dayaktan kurtulamadığını gören Jandarma köye baskın yaptı. Köye 4 gün önce baskın yapan Jandarma ekipleri, baba S.Ari'yi gözaltına alırken, çocuğu da bitkin halde buldu. Baba sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, babasından işkence gören 8 yaşındaki B.A ise, önce Devlet Hastanesine kaldırıldı. Küçük B.A. Mardin Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlilerince koruma altına alınırken, zaman zaman Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alınan çocuğun, psikolog gözetiminde tutulduğu da belirtildi.

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Çocuğuna inanılmaz işkence yapan baba tutuklandı
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