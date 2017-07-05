Engelli falcıdan gazetecilere ‘terbiyenizi takının’ tepkisi

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, şikayet üzerine Seyhan'a bağlı Reşatbey ve Cemalpaşa mahalleleri ile Çukurova'ya bağlı Kurttepe Mahallesi'ndeki toplam 4 işletmede eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda fal baktığı ileri sürülen 3 kadın ve 1 erkek şahıs ile 3 iş yeri sahibi toplam 7 kişi gözaltına alındı.

"TERBİYENİZİ TAKININ" TEPKİSİ



Fal baktığı belirlenen 3'ü kadın 4 kişi de emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından önce Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirildi, ardından da adliyeye sevk edildi. Zanlılar arasında yer alan ve koltuk değnekleriyle yürüyebilen bir falcı kadın da kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Terbiyenizi takının. Sizin çocuğunuz, kardeşiniz yok mu" diye tepki gösterdi.