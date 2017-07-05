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Engelli cıdan gazetecilere ‘terbiyenizi takının’ tepkisi

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 5.7.2017 12:19 Güncelleme Tarihi: 5.7.2017 12:33
Engelli falcıdan gazetecilere ‘terbiyenizi takının’ tepkisi

'da ‘tarot’ ve ‘kahve ı’ bakıldığı iddiasıyla kafeteryalara düzenlenen da gözaltına alınan 1’i engelli 3 kadın adliyeye sevk edilirken, engelli kadın kendisine soru soran gazetecilere, “Sizin çocuklarınız, kardeşleriniz yok mu? Terbiyenizi takının” diye tepki gösterdi.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, şikayet üzerine Seyhan'a bağlı Reşatbey ve Cemalpaşa mahalleleri ile Çukurova'ya bağlı Kurttepe Mahallesi'ndeki toplam 4 işletmede eş zamanlı düzenledi. Operasyonda baktığı ileri sürülen 3 kadın ve 1 erkek şahıs ile 3 iş yeri sahibi toplam 7 kişi gözaltına alındı.

"TERBİYENİZİ TAKININ" TEPKİSİ

Fal baktığı belirlenen 3'ü kadın 4 kişi de emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından önce Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirildi, ardından da adliyeye sevk edildi. Zanlılar arasında yer alan ve koltuk değnekleriyle yürüyebilen bir falcı kadın da kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Terbiyenizi takının. Sizin çocuğunuz, kardeşiniz yok mu" diye tepki gösterdi.

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Engelli falcıdan gazetecilere ‘terbiyenizi takının’ tepkisi
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